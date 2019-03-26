Мбаппе побил рекорд Бензема, сыграв к 20 годам 30 матчей за сборнуюСпорт-Экспресс вчера в 16:56

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира Евро-2020 против Исландии. Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч к 22 годам и 9 месяцам.

Мбаппе побил рекорд Бензема, сыграв к 20 годам 30 матчей за сборную

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