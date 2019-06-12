Футбол
Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»Матч ТВ 01:50
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в «Реале».
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Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Политика
Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ
Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин призвал работать с полной отдачей для благополучия россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что повышение качества жизни россиян – общая задача, и призвал работать с полной отдачей для достижения этой цели, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 07:44
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Происшествия
Сотрудники полиции применяют силу против участников несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова
Обновлено в 07:30
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Космос
В Южном Уэльсе дрон зафиксировал полёт НЛО вблизи общины Сайммер
Из-за высокой скорости полёта НЛО сложно зафиксировать на камеру, но благодаря дронам снимки «разведчиков» инопланетян всё же удаётся получить и детально изучить.
Обновлено в 06:45
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Милан» заинтересован в Ловрене
Обновлено в 00:50
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Футбол
В сеть просочился календарь первого тура АПЛ
В сети появилась фотография с предполагаемым утверждённым календарём первого тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин
Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В ВКС могут появиться истребительницы
Обновлено в 07:13
Игры
Konami представила игровую мини-приставку TurboGrafx-16
TurboGrafx-16 mini будет выпущен в Северной Америке, а варианты под названием PC Engine Core Grafx и PC Engine mini будут выпущены в Европе и Японии соответственно.
Обновлено в 05:09
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля
Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Космос
Супервспышки могут угрожать Земле
Обновлено вчера в 11:41