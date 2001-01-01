Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»Матч ТВ 01:50

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в «Реале».

Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»

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