Футбол

Мбаппе оттолкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке ФранцииРИА Новости 13:17

Главные звезды "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и Неймар повздорили между собой после победы парижского клуба над "Ренном"в матче за Суперкубок Франции. Мбаппе провел на поле все 90 минут и забил один из двух мячей в ворота "Ренна".
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Мбаппе оттолкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

РИА Новости13:17

Мбаппе оттолкнул Неймара, чтобы бразильца не было на групповом «ПСЖ» (ВИДЕО)

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Мбаппе прогнал Неймара во время командного фото «ПСЖ» после матча за Суперкубок Франции

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