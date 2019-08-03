Футбол
Мбаппе оттолкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке ФранцииРИА Новости 13:17
Главные звезды "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и Неймар повздорили между собой после победы парижского клуба над "Ренном"в матче за Суперкубок Франции. Мбаппе провел на поле все 90 минут и забил один из двух мячей в ворота "Ренна".
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Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В центре Москвы начались задержания на несогласованной акции
Задержания проходят в разных точках на Бульварном кольце. На Пушкинской площади задержали более 30 человек, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 07:58
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено в 09:00
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.
Обновлено в 16:34
Единоборства
Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
Обновлено в 17:28
Наука
Учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.
Обновлено в 17:11
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено в 17:35
Экономика
Вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС
Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее, вступает в силу 4 августа.
Обновлено в 17:05
Футбол
Торрес дисквалифицирован на десять матчей МЛС за допинг
Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым за всю историю
Обновлено в 11:58
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Футбол
Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенит» заканчивал матч в атаке. Когда «Зенит» забил ответный гол, Иванович вернулся на привычное место в центре защиты.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии
Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Единоборства
Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне
В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Корабли СФ проходят Балтийские проливы
Тактическая группа кораблей Северного флота в составе судна тылового обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» начала проходить Балтийские проливы.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:49
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03