Главные звезды "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и Неймар повздорили между собой после победы парижского клуба над "Ренном"в матче за Суперкубок Франции. Мбаппе провел на поле все 90 минут и забил один из двух мячей в ворота "Ренна".

Мбаппе оттолкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

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