Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»Газета.Ru 05:59
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказывается продлевать контракт с клубом, сообщает РИА "Новости". По информации Marca, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и заявил, что хочет покинуть клуб.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
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