Футбол

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»Чемпионат 04:32

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca. По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru04:51

Источник: Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Sport.ru06:59

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Газета.Ru05:59

Мбаппе на намерен продлевать контракт с «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новости05:36

Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ04:56

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Чемпионат04:32

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

Российско-сирийским отношениям посвятили граффити в Петербурге

Граффити «Союзные крылья», посвященное российско-сирийской дружбе, появилось в Кировском районе Петербурга.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Глава МЧС работает в зоне подтопления в Иркутской области

Обновлено в 02:12
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Футбол

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Общество

Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым

Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Обновлено в 07:20
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

Обновлено в 10:24
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Кино

Ольге Машной — 55

Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
Обновлено в 10:21
Культура

Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына

Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.
Обновлено в 08:21
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

Обновлено в 10:35
Музыка

Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки

Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Спорт

Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

Обновлено в 10:08
Музыка

Музыкант из Челябинска назван одним из лучших пианистов в мире

В шесть лет Дима стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске.
Обновлено в 02:25
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Обновлено вчера в 09:26
Авто

УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»

Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

Обновлено в 10:41
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное