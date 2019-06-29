Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»Чемпионат 04:32
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca. По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
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