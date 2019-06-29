Футбол

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»Чемпионат 04:32

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca. По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
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Уругвай — Перу — 0:0 (4:5 П), 29 июня 2019, обзор матча Кубка Америки

Чемпионат17:26

Неймар, Мбаппе и Де Лигт вытирают о «ПСЖ» ноги. Клуб никто не воспринимает всерьез

Sport24.ru12:15

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:09

Источник: Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Sport.ru06:59

Мбаппе на намерен продлевать контракт с «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новости05:36

Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ04:56

Ориги продлит контракт с «Ливерпулем»

Евро-футбол.ру13:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
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Путин прибыл в Иркутскую область

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Обновлено вчера в 21:51
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Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
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Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
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Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

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Маррей может сыграть с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне

Обновлено в 12:43
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Американские компании снова могут торговать с Huawei

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи G20 в Токио рассказал, что отношение к компании Huawei изменится.
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Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
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Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

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Общество

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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Здоровье

Джамалудин Гаджиибрагимов провел выездной прием граждан в Буйнакске

В субботу, 29 июня министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов выслушал жителей Буйнакска во время выездного приема граждан.
Обновлено в 11:03
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
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Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено в 20:05
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой

Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Опубликован топ-10 автомобилей премиум-класса в России.
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Общество

В России утвержден список запрещенных к содержанию животных

В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:05
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Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения

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Обновлено в 15:36
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Происшествия

В Сочи открыли памятник погибшим при крушении Ту-154 над Черным морем

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Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
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