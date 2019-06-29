Футбол

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»Чемпионат 04:32

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca. По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
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Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Sport24.ru04:51

Источник: Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Sport.ru06:59

Мбаппе на намерен продлевать контракт с «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новости05:36

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Газета.Ru05:59

Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ04:56

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Чемпионат04:32

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:09
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