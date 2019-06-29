Футбол

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»Чемпионат 04:32

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca. По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
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Неймар, Мбаппе и Де Лигт вытирают о «ПСЖ» ноги. Клуб никто не воспринимает всерьез

Sport24.ru12:15

Ориги продлит контракт с «Ливерпулем»

Евро-футбол.ру13:17

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

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Мбаппе на намерен продлевать контракт с «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новости05:36

Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ04:56

Источник: Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Sport.ru06:59

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:09
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Футбол

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Напомним, в завершившемся сезоне Дзюба провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
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Общество

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На Деву обрушится гора срочных дел.
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Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене

Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.
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Почему жены и мужья изменяют друг другу - ученые дают ответ

Суперспособность женщин Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам.
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Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
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Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

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Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
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Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
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Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
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В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
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Джордж Мартин сомневается, что сможет повторить успех «Игры Престолов»

Джордж Мартин Напомним, что финальный сезон «Игры Престолов» вызвал бурное возмущение фанатов, которые даже создали петицию о пересъёмках.
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