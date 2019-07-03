Футбол

Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезонSport24.ru вчера в 19:07

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет сезон-2019/20 в составе парижан. Об этом 20-летний француз сообщил в твиттере, добавив к посту фото в новой форме «ПСЖ». Нынешний контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.
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Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Sport24.ruвчера в 19:07

Килиан Мбаппе: «Сезон-2019/20 проведу в „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 20:50

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 17:44

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 17:44

Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

Мбаппе заявил, что останется в ПСЖ в следующем сезоне

Soccer.ruвчера в 16:35

Мбаппе развеял все сомнения по поводу своего будущего

Евро-футбол.рувчера в 16:19
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
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