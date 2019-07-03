Футбол
Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезонSport24.ru вчера в 19:07
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет сезон-2019/20 в составе парижан. Об этом 20-летний француз сообщил в твиттере, добавив к посту фото в новой форме «ПСЖ». Нынешний контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
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