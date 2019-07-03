Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет сезон-2019/20 в составе парижан. Об этом 20-летний француз сообщил в твиттере, добавив к посту фото в новой форме «ПСЖ». Нынешний контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.

Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Общество В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Шоу-бизнес Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.

Космос Телескоп Kepler обнаружил аномально тусклую звезду Ученые-астрономы одной из обсерваторий обнаружили с помощью телескопа Kepler ненормально тусклую звезду, которая находится приблизительно в 300 световых годах от нашей планеты.

Кино Тарантино хочет бросить режиссуру после выхода «Однажды в Голливуде» Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Здоровье Минздрав назвал причины смерти женщин в России 22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Экономика Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Политика Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.

Политика Путин встретился с Шойгу после гибели моряков Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17 Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Армия и оружие Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.

Происшествия В Авиагородке Санкт-Петербурга четвероклассник упал с высоты В Санкт-Петербурге в больницу госпитализировали ученика четвертого класса с травмами, характерными от падения с высоты.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.