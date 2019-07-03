Футбол

Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезонSport24.ru вчера в 19:07

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет сезон-2019/20 в составе парижан. Об этом 20-летний француз сообщил в твиттере, добавив к посту фото в новой форме «ПСЖ». Нынешний контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.
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Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Sport24.ruвчера в 19:07

Мбаппе развеял все сомнения по поводу своего будущего

Евро-футбол.рувчера в 16:19

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 17:44

Мбаппе сообщил, что ближайший сезон проведет в «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 17:44

Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

Мбаппе заявил, что останется в ПСЖ в следующем сезоне

Soccer.ruвчера в 16:35

Килиан Мбаппе: «Сезон-2019/20 проведу в „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 20:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
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В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
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Телескоп Kepler обнаружил аномально тусклую звезду

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Обновлено вчера в 09:08
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Duran Duran отыграют «космический» концерт во Флориде

Обновлено вчера в 17:45
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Тарантино хочет бросить режиссуру после выхода «Однажды в Голливуде»

Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.
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Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
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РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Обновлено вчера в 17:27
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Обновлено вчера в 23:08
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Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
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Обновлено вчера в 18:30
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено 01 июля в 23:43
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Экономика

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ

Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Путин встретился с Шойгу после гибели моряков

Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Шпицы стали самыми популярными собаками в России

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

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Армия и оружие

Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе

Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
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В Авиагородке Санкт-Петербурга четвероклассник упал с высоты

В Санкт-Петербурге в больницу госпитализировали ученика четвертого класса с травмами, характерными от падения с высоты.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
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Минпромторг заключил контракты с автоконцернами

Обновлено вчера в 19:16
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