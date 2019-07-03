Футбол
Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезонSport24.ru вчера в 19:07
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе проведет сезон-2019/20 в составе парижан. Об этом 20-летний француз сообщил в твиттере, добавив к посту фото в новой форме «ПСЖ». Нынешний контракт Мбаппе истекает летом 2022 года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Космос
Ученые скорректируют орбиту МКС
Обновлено 01 июля в 11:02
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Телескоп Kepler обнаружил аномально тусклую звезду
Ученые-астрономы одной из обсерваторий обнаружили с помощью телескопа Kepler ненормально тусклую звезду, которая находится приблизительно в 300 световых годах от нашей планеты.
Обновлено вчера в 09:08
Музыка
Duran Duran отыграют «космический» концерт во Флориде
Обновлено вчера в 17:45
Кино
Тарантино хочет бросить режиссуру после выхода «Однажды в Голливуде»
Возможно, начну писать книги или сценарии для театра; я не собираюсь бросать творчество, — отметил он.
Обновлено в 01:37
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
Минздрав назвал причины смерти женщин в России
22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо
Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено 01 июля в 23:43
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Путин встретился с Шойгу после гибели моряков
Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Шпицы стали самыми популярными собаками в России
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе
Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Общество
Челябинскую область в августе ожидает очень жаркая погода
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Авиагородке Санкт-Петербурга четвероклассник упал с высоты
В Санкт-Петербурге в больницу госпитализировали ученика четвертого класса с травмами, характерными от падения с высоты.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Минпромторг заключил контракты с автоконцернами
Обновлено вчера в 19:16