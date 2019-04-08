Футбол

Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»REGNUM 07:59

Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг отметился невероятным промахом в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». На 28-й минуте матча Шупо-Мотинг фактически вынес мяч с линии чужих ворот. Мяч уже летел в сетку, но нападающий решил остановить его нерабочей левой ногой.
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Cмеетесь над беднягой из «ПСЖ»? Но вот какие невероятные промахи допускали топ-игроки!

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Футболист ПСЖ объяснил, как не забил с линии ворот в матче со «Страсбургом»

RT на русском05:32

Нападающий «ПСЖ» Шупо-Мотинг вынес мяч из ворот в матче со «Страсбургом»

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Реакция Мбаппе на антигол года в матче «ПСЖ». Видео

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Шупо-Мотинг — о своем промахе: «Мне стыдно. Сомневался, не в офсайде ли я»

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Игрок «ПСЖ» не забил с линии. Нет, серьезно: просто вынес мяч из ворот

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Специалисты Экспертно-криминалистического центра управления МВД по Пермскому краю не нашли разжигания ненависти в словах «лжец военный преступник Пыня В.В.», сообщает «Апология протеста».
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