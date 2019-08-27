Футбол
Матч ТВМбаппе обратился к фанатам в связи с полученной травмой
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в котором забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Известия вчера в 21:51
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:50
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
В Верховной раде прошли следственные действия
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.
RT на русском 05:19
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:40
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Общество
Борисов рассказал, когда начнется серийный выпуск лайнеров МС-21
Серийный выпуск лайнеров МС-21 начнется в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ПолитРоссия 05:35
Культура
Петру Мамонову предстоит еще одна операция
"Петю перевели в кардиологическое отделение, через тридцать дней будет еще одна операция", - рассказала РИА Новости супруга легенды Ольга Мамонова.
Российская газета 06:08
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
ФАН вчера в 18:13
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Здоровье
Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме
Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците.
Дни24 03:22
Авто
Вертолет «Ансат» с салоном в стиле Aurus представили на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Интернет
В Instagram нашли новый баг, позволяющий взламывать аккаунты
Речь идет о серьезном баге, который позволял злоумышленникам взламывать страницы пользователей.
Planet Today 03:02