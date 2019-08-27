Футбол
Матч ТВМбаппе обратился к фанатам в связи с полученной травмой
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в котором забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Политика
В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
RT на русском 05:08
Экономика
В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке
Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 05:20
Политика
В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе
В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, ему якобы отказали в выдаче визы РФ.
RT на русском 05:13
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Интернет
Instagram разрабатывает новый мессенджер Threads
Разработчики соцсети Instagram работают над новым мессенджером — приложение, по данным издания The Verge, получило название Threads и в целом напоминает очередную попытку компании Facebook (владелец "Инстаграма") позаимствовать основные фишки Snapchat.
Planet Today 02:31
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Технологии
В сеть утекли персональные данные сотрудников РЖД
В разделе подробной информации хакеры разместили надпись «Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».
Красная весна 04:37
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Футбол
«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне
Российская газета 04:43
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
РИА Новости 02:50
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Технологии
Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Наука
Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре
Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи.
Новый День 04:32
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Технологии
Челябинских врачей научили открывать домофоны пациентов без ключей
Для пациентов у «Интерсвязи» тоже есть новинка: можно установить приложение «Запись к врачу» и через него вызывать медика на дом или записываться на прием.
Копейский рабочий 03:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Армия и оружие
ВСУ обстреляли село Коминтерново
Было совершено 20 выстрелов из танков. ВСУ вели обстрел территории ДНР со своих позиций в районе села Талаковка.
ГЛАС.RU 04:15
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06