Футбол

Матч ТВМатч ТВМбаппе обратился к фанатам в связи с полученной травмой

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В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в котором забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Мбаппе обратился к фанатам в связи с полученной травмой

Матч ТВ05:08

Мбаппе обратился к фанатам в связи с полученной травмой

Sportbox.RU05:08

Мбаппе обратился к болельщикам

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Мбаппе обратился к болельщикам

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