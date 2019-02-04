Футбол
Мбаппе: не знаю, было ли поражение «ПСЖ» от «Лиона» заслуженнымЧемпионат 00:28
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче 23-го тура французской Лиги 1 с "Лионом" (1:2). Парижане впервые проиграли в текущем чемпионате.
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Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
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Происшествия
У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей
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СМИ назвали вероятную причину смерти Децла
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Татьяна Тарасова перенесла операцию
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Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
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На Ярославском шоссе столкнулись шесть автомобилей
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Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
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Общество
IKEA начнет сдавать мебель в аренду
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Авто
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Интернет
WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID
WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
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Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Общество
Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Транспорт
Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве
Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
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Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
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Наука
Мировой океан изменит цвет к концу XXI века
Обновлено в 06:31
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
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Спасавший евреев во время войны ветеран скончался в Ростове-на-Дону
Михаил Зирченко, один из пяти оставшихся в России обладателей звания праведника народов мира, скончался в Ростове-на-Дону в возрасте 92 лет.
Обновлено в 12:23
Музыка
В день похорон Децла будет опубликован его посмертный клип
Официальное сообщество Децла (Кирилла Толмацкого) анонсировало выход посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 10:59
Общество
МВД потребовало от «Ленты.ру» удалить цитату Птахи о наркотиках
В интервью Птаха рассказывал о необходимости декриминализации марихуаны в России и ее лечебных свойствах, а Егор Летов – о своем отношении к марихуане и ЛСД.
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Происшествия
Найден самолет, на котором летел футболист Сала
Обновлено вчера в 17:32
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Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале
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Происшествия
Глава Усть-Лабинского района стал фигурантом уголовного дела
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