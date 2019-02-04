Футбол

Мбаппе: не знаю, было ли поражение «ПСЖ» от «Лиона» заслуженнымЧемпионат 00:28

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче 23-го тура французской Лиги 1 с "Лионом" (1:2). Парижане впервые проиграли в текущем чемпионате.
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Килиан Мбаппе: «Постараемся больше не проигрывать до конца сезона»

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Тухель остался доволен дебютом Паредеса за «ПСЖ», несмотря на поражение от «Лиона»

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Томас Тухель: «У нас нет второго Верратти и Неймара»

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Soccer.ru08:53

Мбаппе: не знаю, было ли поражение «ПСЖ» от «Лиона» заслуженным

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Юлиан Дракслер: «Возможно, поражение „ПСЖ“ от „Лиона“ - заслуженное»

Спорт-Экспресс01:04
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

Обновлено в 05:45
Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено в 04:26
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Обновлено в 06:55
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто

Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей

В России сервисная кампания затронет 1 937 автомобилей Volvo, проданных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 06:04
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Обвиняемому в создании бомбы аспиранту МГУ продлили задержание

В понедельник городской суд Балашихи продлил задержание аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).
Обновлено в 10:52
Космос

Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю

Обновлено в 09:51
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Общество

IKEA начнет сдавать мебель в аренду

Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Транспорт

Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД

«Отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Найден самолет, на котором летел футболист Сала

Обновлено вчера в 17:32
Наука

Мировой океан изменит цвет к концу XXI века

Обновлено в 06:31
Происшествия

СМИ назвали вероятную причину смерти Децла

По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 05:03
Экономика

Ozon отменил бесплатную доставку товаров

Ретейлер Ozon.ru отказался от бесплатной доставки товаров, при этом ввел подписку на доставку. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
Обновлено в 09:38
Политика

Вдова погибшего в Сирии лётчика добилась повышения пенсии через суд

Обновлено в 08:47
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Общество

Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории.
Обновлено в 09:01
Экономика

Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП

В 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:38
Музыка

Супруга Децла рассказала о выходе его нового видео

В день прощания с Децлом (Кириллом Толмацким) на YouTube-канале выйдет его последнее видео, сообщила супруга рэпера Юлия.
Обновлено в 09:26
Экономика

В России на некоторые модели iPhone снизили цены

Российские ретейлеры снизили цены на некоторые модели смартфонов Apple - iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, при этом цены на официальном сайте Apple остались на прежнем уровне.
Обновлено в 09:18
Авто

«Заряженный» Hyundai Tucson N составит конкуренцию Audi SQ5

Кроссовер Hyundai Tucson получит «заряженную» версию от спортивного подразделения N. Инсайдеры в компании утверждают, что модель будет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.
Обновлено в 04:54
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили услугу питания для пассажиров

Руководство российской компании «Уральские авиалинии» временно перестало предоставлять пассажирам питание на борту.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Умерла сценарист и драматург Татьяна Калецкая

Обновлено в 09:55
Происшествия

Украина объявила в розыск пропавшего капитана «Норда»

МВД Украины объявило в национальный розыск капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 10:43
Общество

Сенатор Арашуков не дождался передач в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии, журналист "Известий" Борис Клин сообщил, что арестованный сенатор Рауф Арашуков не получал в СИЗО передач от близких, поэтому начал пить в СИЗО чай и есть первое, передает iz.ru.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Пациентам ростовской больницы приходилось платить по 50 рублей в день за просмотр телевизора в палате.
Обновлено в 09:14
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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