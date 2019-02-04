Футбол
Мбаппе: не знаю, было ли поражение «ПСЖ» от «Лиона» заслуженнымЧемпионат 00:28
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче 23-го тура французской Лиги 1 с "Лионом" (1:2). Парижане впервые проиграли в текущем чемпионате.
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 00:23
Политика
На Украине рассказали об «обмане Запада»
Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Второго тома дела о гибели группы Дятлова не существует, заявил прокурор
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил в пятницу, что прокуроры Свердловской области в марте полетят на перевал Дятлова с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС для выяснения причин гибели туристической группы.
Обновлено в 02:45
Музыка
Ушел из жизни российский рэпер Децл
Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.
Обновлено 02 февраля в 23:53
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено вчера в 15:36
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто
Прием заказов на автомобили Aurus начнется с 15 февраля
С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест
Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева проинформировала о том, что защита Рауля Арашукова, отца задержанного на прошлой неделе сенатора Рауфа Арашукова, обжаловала его арест.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Названа предварительная причина смерти Децла
В Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики назвали предварительную причину смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 03:33
Происшествия
Самолет пропавшего футболиста Салы найден
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Обновленный LADA Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе
Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей, нарушающих ПДД
Система «Яндекс.Такси» нашла способ сократить число аварий, связанных с таксистами путем отстранения от работы нарушителей ПДД.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса
Обновлено вчера в 14:39
Кино
Появился тизер фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel показала тизер блокбастера "Мстители: Финал", который должен выйти в прокат в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:12
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Роскачество поддержало Росстандарт в вопросе штрафов за ложные ГОСТы
Роскачество вслед за Росстандартом предложило ввести штраф за ложную маркировку продукции ГОСТами, что позволит защитить интересы потребителей, а также оградить производителей от недобросовестной конкуренции.
Обновлено в 02:31
Общество
Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
С февраля на единый платежный документ (ЕПД) будут наносить двухмерный шрихкод и QR-код, что позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии
Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Башкирии проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале
В социальных сетях в воскресенье появилась видеозапись, на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза
Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В Ленобласти мужчина с ножом взял в заложники врачей «скорой»
В Ленинградской области полицейским пришлось вызволять из квартиры сотрудников "скорой", прибывших на вызов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Врач рассказал о «формальной» реанимации Децла
Обновлено в 01:29
Транспорт
Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей России
Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:08
Общество
Подъездные пути к Крымскому мосту перенесут для сохранения античной усадьбы
Железнодорожные подъездные пути к Крымскому мосту будут перенесены на 150 метров для того, чтобы сохранить древнюю усадьбу Манитра в районе Керчи.
Обновлено в 01:36
Технологии
ФСБ предложила использовать отечественные сим-карты для связи 5G
Переход на отечественные SIM-карты и криптографические системы, как считают в ФСБ, должен стать первым шагом к сетям связи, основанным на технологиях российского производства.
Обновлено в 03:12