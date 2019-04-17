Футбол

Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики командыREGNUM 05:01

Отмечается, что главный тренер Томас Тухель принял решение отстранить Мбаппе на один матч из-за его критики команды. После матча с «Лиллем» Мбаппе заявил, что команде не хватило характера, а также что ПСЖ играл как любители, а не как профессионалы.
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СМИ: Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики партнеров

Матч ТВ02:46

Мбаппе не сыграет с «Нантом». После 1:5 с «Лиллем» он сказал, что «ПСЖ» не хватило характера

Sports.ru00:38

Мбаппе не сыграет против «Нанта»

Евро-футбол.рувчера в 15:54

Мбаппе может не попасть в заявку на матч с «Нантом» из-за критики команды

Газета.Ruвчера в 20:45

Тухель не включит Мбаппе в состав «ПСЖ» на матч с «Нантом» из-за его критики в адрес команды

Sport24.ruвчера в 18:53

Мбаппе здоров, но вне заявки «ПСЖ». После 1:5 от «Лилля» он назвал одноклубников любителями

Бомбардир.рувчера в 18:56

СМИ: Мбаппе не сыграет против «Нанта» из-за критики в адрес партнеров по «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 20:46
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