Футбол
Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики командыREGNUM 05:01
Отмечается, что главный тренер Томас Тухель принял решение отстранить Мбаппе на один матч из-за его критики команды. После матча с «Лиллем» Мбаппе заявил, что команде не хватило характера, а также что ПСЖ играл как любители, а не как профессионалы.
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Тухель не включит Мбаппе в состав «ПСЖ» на матч с «Нантом» из-за его критики в адрес команды
Sport24.ruвчера в 18:53
Мбаппе здоров, но вне заявки «ПСЖ». После 1:5 от «Лилля» он назвал одноклубников любителями
Бомбардир.рувчера в 18:56
СМИ: Мбаппе не сыграет против «Нанта» из-за критики в адрес партнеров по «ПСЖ»
Спорт-Экспрессвчера в 20:46
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