Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики командыREGNUM 05:01

Отмечается, что главный тренер Томас Тухель принял решение отстранить Мбаппе на один матч из-за его критики команды. После матча с «Лиллем» Мбаппе заявил, что команде не хватило характера, а также что ПСЖ играл как любители, а не как профессионалы.

Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики команды

Происшествия Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

Происшествия Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Названы выполнившие майские указы регионы Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.

Политика Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.

Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Экономика Саратовский завод «Тантал» может стать банкротом 16 апреля Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" о признании ПАО "Тантал" банкротом.

Армия и оружие Армия Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи.

Армия и оружие В России создадут атомную подлодку пятого поколения В России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Политика Кремль не видит ограничений на подачу Бергом прошения о помиловании Нет никаких ограничений на подачу прошения о помиловании норвежцем Фруде Бергом, осужденным в РФ за шпионаж, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором «АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.

Культура Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Общество Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.

Хоккей «Тампа» Кучерова установила исторический антирекорд НХЛ "Тампа-Бэй Лайтинг" Кучерова установила исторический антирекорд в Нцаиональной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Технологии Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.

Экономика Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.

Происшествия В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.

Экономика Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом Аналитики Сбербанка назвали 15 российских регионов с высоким экономическим потенциалом, среди них Тверская, Ростовская и Мурманская области.

Общество Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.

Хоккей Кучеров, Малкин, Сергачёв и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ Для подготовки и участия на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Словакии, тренерский штаб сборной России вызвал игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Никиту Кучерова, Михаила Сергачёва и Андрея Василевского.

Политика Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.