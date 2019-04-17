Футбол

Мбаппе не сыграет против «Нанта»Евро-футбол.ру 16 апреля в 15:54

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тухель извинился за поражение «ПСЖ» от «Нанта»

Чемпионат02:52

Тухель объяснил поражение от «Нанта»

Матч ТВ02:52

Тухель не включит Мбаппе в состав «ПСЖ» на матч с «Нантом» из-за его критики в адрес команды

Sport24.ru16 апреля в 18:53

Тухель: «Я всегда защищаю своих игроков, но сегодня это просто невозможно»

Soccer.ruвчера в 21:34

Мбаппе может не попасть в заявку на матч с «Нантом» из-за критики команды

Газета.Ru16 апреля в 20:45

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен извиниться за свою игру»

Спорт-Экспресс02:26

Мбаппе не сыграет против «Нанта»

Евро-футбол.ру16 апреля в 15:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Обновлено в 03:43
Футбол

Жиру: у меня есть предложения от других клубов

Решение должно быть принято до конца сезона. Да, я получил несколько предложений от других клубов, но пока не могу рассказать об этом.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым.
Обновлено вчера в 06:53
Гаджеты

Apple выпустит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8

Обновлено вчера в 09:51
Здоровье

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического оружия

Обновлено в 03:27
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено вчера в 12:41
Авто

Названы регионы РФ, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Экономика

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%

Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Спорт

Ан: через год решу, пойду ли на ещё один олимпийский цикл

Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

США нашли единственный способ победить в войне с Россией

Полковник корпуса Морской пехоты США Мэтью Рейд назвал единственный способ одержать победу в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Обновлено вчера в 22:42
Авто

Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения

Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Общество

Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт

Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Кино

Вышел трейлер сериала «Пацаны» от Amazon

Премьера "Пацанов" назначена на 26 июня 2019 года. Ранее сообщалось, что появился первый трейлер криминальной драмы Amazon.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

В Большом театре кукол в Петербурге проходят оперативные мероприятия

Сотрудники правоохранительных органов проводят в четверг утром оперативные мероприятия в здании Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в комитете по культуре города.
Обновлено в 03:31
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное