Футбол
Мбаппе не сыграет против «Нанта»Евро-футбол.ру 16 апреля в 15:54
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
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Тухель не включит Мбаппе в состав «ПСЖ» на матч с «Нантом» из-за его критики в адрес команды
Sport24.ru16 апреля в 18:53
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