Футбол
Мбаппе не сыграет против «Нанта»Евро-футбол.ру вчера в 15:54
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
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Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Кубани арестована директор филиала Адыгейского ВУЗа
В Белореченске арестовали директора местного филиала Адыгейского государственного университета.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Семейство Audi S5 получило дизельный мотор
Общая мощность 3,0-литрового дизельного мотора Audi S5 составляет 347 л.с. При начале движения включается электрокомпрессор, который эффективен только до 1650 оборотов в минуту.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Ubisoft пообещала перевести €500 тыс. на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ
Обновлено в 04:05
Наука
Биологи определили гены, связанные с ослаблением слуха в старости
Следовательно, по мнению авторов, из десятков тысяч генов нашего организма в нормальную работу слуха могут быть вовлечены сотни, а скорее — более тысячи.
Обновлено в 01:20
Общество
Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму
Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики.
Обновлено в 11:49
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате
Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Политика
Макет салона российско‑китайского самолета представят на МАКС-2019
Макет салона широкофюзеляжного самолета CR929 впервые будет представлен на российском Международном авиационно-космическом салоне -2019, сообщает «Радио 1». Над проектом работают российские и китайские специалисты.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Японии профессор университета учил студентов делать экстази
Профессор Татсунори Ивамура, который преподает фармацевтику в университете Мацуямы, сообщил, что учил своих студентов делать экстази, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными
Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".
Обновлено в 02:35