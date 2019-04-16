Футбол
Мбаппе не сыграет против «Нанта»Евро-футбол.ру вчера в 15:54
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
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Тухель не включит Мбаппе в состав «ПСЖ» на матч с «Нантом» из-за его критики в адрес команды
Sport24.ruвчера в 18:53
СМИ: Мбаппе не сыграет против «Нанта» из-за критики в адрес партнеров по «ПСЖ»
Спорт-Экспрессвчера в 20:46
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Общество
Минтруд нашел опасные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Проверено 26,5 миллиона рабочих мест. Вредные условия труда обнаружены на 20,8 процента рабочих мест.
Обновлено в 01:22
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
Особую бдительность специалисты кадастровой палаты предлагают проявлять в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Спорт
Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам
Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».
Обновлено вчера в 11:30
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
В Челябинске 16 апреля пять человек получили ожоги в результате коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
«Тысячекоечную» больницу Владивостока приведут в порядок
Помимо вышеперечисленного, в порядок приведут и детское инфекционное отделение, которое входит в состав «тысячекойки».
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Бурого медведя увидели на улице Гая
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
В Петербурге выпустят первый в России промышленный 3D принтер
Компания в течение трех лет разрабатывала промышленный 3D принтер, который станет первым в России сертифицированным устройством в своем роде.
Обновлено вчера в 20:17
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Общество
В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Тройка-Д Банка». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов
Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту
Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Хоккей
Брат Свечникова разместил сообщение с угрозой Овечкину
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Евгений Свечников разместил на своей странице в социальной сети сообщение, адресованное форварду "Вашингтона".
Обновлено 15 апреля в 23:21
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан
Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
Обновлено вчера в 19:00