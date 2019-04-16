Мбаппе не сыграет против «Нанта»Евро-футбол.ру вчера в 15:54

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.

Мбаппе не сыграет против «Нанта»

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