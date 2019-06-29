Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 10:56

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с командой, сообщает Marca. По словам источника, 20-летний футболист уже определился со своим будущим и не продлит контракт с "парижанами", который действует ещё три года.

Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ»

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