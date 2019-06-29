Футбол

Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 10:56

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с командой, сообщает Marca. По словам источника, 20-летний футболист уже определился со своим будущим и не продлит контракт с "парижанами", который действует ещё три года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Чемпионат04:32

Ориги продлит контракт с «Ливерпулем»

Евро-футбол.ру13:17

Источник: Мбаппе отказывается подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Sport.ru06:59

Мбаппе на намерен продлевать контракт с «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новости05:36

Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ04:56

Неймар, Мбаппе и Де Лигт вытирают о «ПСЖ» ноги. Клуб никто не воспринимает всерьез

Sport24.ru12:15

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 14:29
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено в 05:45
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Общество

Поведение выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток сняли на видео

Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Кино

Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:24
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Здоровье

Лучшая из детских. Поликлиника в Обручевском получила городской грант

Именно поликлинике № 10 в этом году дали городской грант как самой лучшей из детских.
Обновлено в 14:11
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Политика

Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 11:58
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров

По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.
Обновлено в 12:22
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Спорт

Сборная Грузии перевыполнила медальный план на II Европейских играх

Спортсмены сборной Грузии за два дня до завершения II Европейских игр в Минске, перевыполнили медальный план.
Обновлено в 01:36
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Космос

В супермаркетах появятся продукты из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 10:18
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Обновлено в 11:57
Футбол

В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год.
Обновлено в 09:57
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Наука

В России представили новый отечественный самолет

Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено 26 июня в 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное