Футбол
Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 10:56
Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с командой, сообщает Marca. По словам источника, 20-летний футболист уже определился со своим будущим и не продлит контракт с "парижанами", который действует ещё три года.
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