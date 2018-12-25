Футбол
Нападающий ПСЖ Мбаппе признан лучшим футболистом Франции
Нападающий ПСЖ Мбаппе признан лучшим футболистом ФранцииRT на русском09:21
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2018 года по версии журнала France Football. Минувшим летом 20-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Также он стал чемпионом французской Лиги 1 вместе с ПСЖ.
RT на русском09:21
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