Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2018 года по версии журнала France Football. Минувшим летом 20-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Также он стал чемпионом французской Лиги 1 вместе с ПСЖ.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.

Политика Политика Военные предприятия Украины попали в список санкций России Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Происшествия Происшествия Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.

Политика Политика Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1 Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Происшествия Происшествия В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

Спорт Спорт Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.

Общество Общество Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале Защита Марии Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки из американской тюрьмы в феврале 2019 года, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.

Авто Авто Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Происшествия Происшествия В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части

Происшествия Происшествия У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

Политика Политика В сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко В сети обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина, которую тот проявил, слушая своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время переговоров.

Кино Кино Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Политика Политика Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии развиваются успешно. В Москве проходит встреча глав двух стран.

Политика Политика В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Общество Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.

Происшествия Происшествия В Москве у родителей юных футболистов украли около миллиарда рублей В Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которых подозревают в мошенничестве с общей суммой ущерба около миллиарда рублей, передает "Советский спорт".

Политика Политика В Раде предложили «выгнать МВФ из страны» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и «выгнать МВФ из страны».

Происшествия Происшествия Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Происшествия Происшествия В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Политика Политика Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье