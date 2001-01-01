Футбол

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»Матч ТВ 15:34

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.
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Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Sportbox.RU15:34

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Матч ТВ15:34

"Месси - фаворит в борьбе за "Золотой мяч". Мбаппе ставит на аргентинца

Sport.ru15:59

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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Мбаппе считает, что Месси возьмёт «Золотой мяч»

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Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
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Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

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Дочь Марии Шукшиной показала скромную съемную квартиру в Подмосковье

Многие считают, что наследница Шукшиной не обращается за поддержкой к семье из-за конфликта с бабушкой, ведь Лидия Федосеева-Шукшина была расстроена, когда внучка продала ее квартиру без спроса, а затем выиграла суд по этому делу.
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Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
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Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект «Чистая страна»

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Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

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В сети появились реалистичные рендеры очередного iPhone

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Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются

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Ученые создали самый громкий звук под водой

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Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Минздрав Кипра сообщил о критическом состоянии экс-президента страны

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас находится в критическом состоянии, говорится в медицинском коммюнике, опубликованном минздравом на правительственном портале.
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Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
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Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.
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Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

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