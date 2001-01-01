Футбол

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»Матч ТВ вчера в 15:34

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.
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Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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"Месси - фаворит в борьбе за "Золотой мяч". Мбаппе ставит на аргентинца

Sport.ruвчера в 15:59
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В России упростили установление инвалидности

Инвалидам не придется везти в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) множество справок и лично подавать заявление об установлении инвалидности - теперь медики и бюро МСЭ сами будут обмениваться документами, разъясняют в министерстве труда и соцзащиты РФ.
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Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
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«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным

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Политика

«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
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Два троллейбуса загорелись в Саратове в депо

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Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО «Лефортово», ни на что не жалуется, рассказала «РИА Новости» замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
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Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве пожилой матери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
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