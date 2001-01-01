Футбол
Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»Матч ТВ вчера в 15:34
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.
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Политика
Суд в США разрешил конгрессу требовать декларации Трампа
Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта поддержал позицию палаты представителей конгресса США, потребовавшей от американского лидера Дональда Трампа предоставить налоговые декларации.
Обновлено вчера в 19:17
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Общество
В России упростили установление инвалидности
Инвалидам не придется везти в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) множество справок и лично подавать заявление об установлении инвалидности - теперь медики и бюро МСЭ сами будут обмениваться документами, разъясняют в министерстве труда и соцзащиты РФ.
Обновлено в 03:19
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре
Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
Обновлено в 03:04
Религия
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 03:00
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Происшествия
Два троллейбуса загорелись в Саратове в депо
Обновлено в 03:47
Происшествия
Абызов ни на что не жалуется в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО «Лефортово», ни на что не жалуется, рассказала «РИА Новости» замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Гендиректор «Читаэнергосбыта» стал министром строительства Забайкалья
Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края генерального директора «Читаэнергосбыта» Алексея Гончарова с испытательным сроком 3 месяца.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке
Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Космос
Астрономы сфотографировали гамма-вспышку во время грозы
Прибор позволил выяснить, что вспышка произошла во время грозы над островом Борнео (он же Калимантан) Малазийского архипелага.
Обновлено вчера в 11:15
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Безработного москвича задержали по подозрению в убийстве матери
Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве пожилой матери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 00:58
Политика
Администрация США собралась ввести санкции против «Северного потока-2»
Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода.
Обновлено в 03:21
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман уйдет в отставку
Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман решил уйти в отставку.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам
На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Кино
В сети появился отрывок из третьего сезона «Очень странных дел»
Обновлено в 01:15
Транспорт
Российские дороги начнут мониторить с помощью дронов
В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20