Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»Матч ТВ вчера в 15:34

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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