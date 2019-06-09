Футбол

Мбаппе намерен перейти в «Реал»Sport.ru 14:13

Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе. Киллиана не устраивает роль в команде.
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Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млн

Газета.Ru14:01

СМИ: Мбаппе желает покинуть «ПСЖ» из-за Неймара

Матч ТВ15:01

СМИ: футболист ПСЖ Мбаппе готов перейти в «Реал»

ТАСС14:55

СМИ: Мбаппе хочет уйти в «Реал» из-за отказа «ПСЖ» увеличить зарплату до уровня Неймара

Спорт-Экспресс14:37

В Испании сообщили, почему Мбаппе стремится перейти в «Реал»

Советский спорт17:13

Источник: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера составит € 230 млн

Чемпионат13:31

Мбаппе намерен перейти в «Реал»

Sport.ru14:13
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Футбол

Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
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В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
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Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
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Хоккей

Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
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Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
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Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
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Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
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Макаревич объяснил отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с отменой выступления музыкального коллектива в патриотическом концерте под стенами Кремля.
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Обновлено в 15:28
Политика

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

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Второй человек скончался во время купания в Строгинском пруду на улице Исаковского, третий утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Обновлено в 15:21
Происшествия

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По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
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Политика

Кадыров потребовал «прекратить прессинг» следствия по делу Голунова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя следственные действия в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил, что разобраться в произошедшем получится, если общественность прекратит вмешиваться в это дело.
Обновлено в 16:36
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Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
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Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
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Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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