Футбол

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 17:44

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
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Подробнее о событии

Мбаппе дал понять, что уйдет из «ПСЖ»?

Спорт-Экспрессвчера в 21:19

Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:47

Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. В „ПСЖ“ или в новом проекте»

Бомбардир.рувчера в 18:31

Мбаппе намекнул на возможный уход из «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 17:30

Мбаппе намекнул, что не против уйти из «ПСЖ». Он очень расстроен

Sports.ruвчера в 19:10

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 18:33

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 17:44
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

Обновлено в 04:00
Политика

В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Американская корпорация Google приостановила взаимоотношения с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США внесли её в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:28
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Ксения Бородина ответила, есть ли сценарий на «Доме-2»

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»

Обновлено в 05:01
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Песков назвал процент выполненных поручений Путина

86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Политика

«Каждый из нас президент»: Владимир Зеленский принёс присягу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принёс присягу и вступил в должность. Церемония проходит в Киеве, в здании Верховной Рады.
Обновлено в 03:50
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Общество

Заморозки до минус трех градусов ожидаются в ряде регионов России

Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ряде регионов России 21-22 мая, в частности, в Костромской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях.
Обновлено в 05:45
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Общество

Памятник Ленину в Екатеринбурге отмыли от надписей про Москву и Путина

В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, на постаменте памятника Ленину на площади 1905 года появились оскорбительные надписи про Путина и Москву.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Наука

Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей

Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено 17 мая в 08:40
Кино

В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Боливии судья умер после остановки сердца во время матча

Обновлено в 02:43
Авто

В России стартует серийное производство электромобилей

Специалисты группы компаний ZETTA подготовили к серийному выпуску электромобиль собственной разработки, сообщает портал Speedme.
Обновлено в 06:00
Авто

Как повысить эффективность майнинга. Bloq Labs выпустила новое ПО

Компания Bloq Labs представила программное обеспечение для майнинга Titan.
Обновлено в 06:12
Политика

Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского

В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
Политика

Глава СБУ подал в отставку в день инаугурации Зеленского

Как отмечается в заявлении, действующий состав руководства СБУ продолжит работу до тех пор, пока глава государства и парламент не решит вопрос о том, кто возглавит ведомство.
Обновлено в 03:35
Экономика

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза

Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Технологии

Сим-карты становятся виртуальными

На eSIM протестируют услугу сохранения номера Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM.
Обновлено вчера в 13:57
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 01:59
Происшествия

После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек

После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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