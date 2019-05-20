Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 17:44

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

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