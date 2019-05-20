Футбол
Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
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Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. В „ПСЖ“ или в новом проекте»
Бомбардир.рувчера в 18:31
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Происшествия
ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке
Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Религия
Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Смарт-часы Samsung обновились оболочкой One UI
Обновления коснулись не только смартфонов, но также умных часов этого бренда. Так, модель Galaxy Active стала первой обладательницей One UI.
Обновлено в 04:47
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus
Обновлено в 06:56
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора
Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Томской области локализовали пожар на пилораме
Специалистам удалось локализовать крупный пожар на пилораме в Томской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Кино
Финал «Игры престолов» вызвал бурную реакцию зрителей
Заключительная серия 8 сезона вызвала бурную реакцию зрителей во всем мире.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15