Футбол

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 17:44

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
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Мбаппе намекнул, что уйдет из «ПСЖ». Так сейчас и проворачиваются топ-трансферы

Sport24.ru07:30

Мбаппе дал понять, что уйдет из «ПСЖ»?

Спорт-Экспрессвчера в 21:19

Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. В „ПСЖ“ или в новом проекте»

Бомбардир.рувчера в 18:31

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 18:33

Мбаппе намекнул, что не против уйти из «ПСЖ». Он очень расстроен

Sports.ruвчера в 19:10

Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:47

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 17:44
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Происшествия

ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке

Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Политика

Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Обновлено в 07:41
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Религия

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Смарт-часы Samsung обновились оболочкой One UI

Обновления коснулись не только смартфонов, но также умных часов этого бренда. Так, модель Galaxy Active стала первой обладательницей One UI.
Обновлено в 04:47
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора

Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Обновлено в 05:36
Экономика

На Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского за 2018 год

Обновлено в 09:17
Происшествия

В Томской области локализовали пожар на пилораме

Специалистам удалось локализовать крупный пожар на пилораме в Томской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Кино

Финал «Игры престолов» вызвал бурную реакцию зрителей

Заключительная серия 8 сезона вызвала бурную реакцию зрителей во всем мире.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Происшествия

После смерти чиновницы проверят законность закрытия кафе в Башкири

Обновлено в 07:45
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
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Килиан Мбаппе
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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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