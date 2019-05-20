Футбол

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 17:44

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 18:33

Килиан Мбаппе допустил уход из «ПСЖ»

РБК04:39

Мбаппе дал понять, что уйдет из «ПСЖ»?

Спорт-Экспрессвчера в 21:19

Мбаппе намекнул, что уйдет из «ПСЖ». Так сейчас и проворачиваются топ-трансферы

Sport24.ru07:30

Мбаппе намекнул, что не против уйти из «ПСЖ». Он очень расстроен

Sports.ruвчера в 19:10

Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. В „ПСЖ“ или в новом проекте»

Бомбардир.рувчера в 18:31

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Евро-футбол.рувчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком

Обновлено в 04:02
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Политика

Порошенко обеднел за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе

Помогала женщине 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери Стоит отметить, что в начале мая нападкам со стороны хейтеров подверглась сама Лариса.
Обновлено в 12:04
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Футбол

Дзюба пожелал удачи Тимофею Калачеву

Обновлено в 06:52
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Культура

Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Журналистка Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала "Супер", сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Эстония обвинила Россию в нарушении границы

Сообщается, что в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154.
Обновлено в 13:13
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее

Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.
Обновлено в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное