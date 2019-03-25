Мбаппе может перейти в «Реал» за рекордные 280 миллионов евроNewInform вчера в 12:06

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе летом может перейти в мадридский «Реал» за рекордную сумму. Как сообщают различные спортивные издания со ссылкой на источники, сумма сделки может составить 280 миллионов евро.

Мбаппе может перейти в «Реал» за рекордные 280 миллионов евро

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