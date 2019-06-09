Футбол
Мбаппе намерен перейти в «Реал»Sport.ru 14:13
Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе. Киллиана не устраивает роль в команде.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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