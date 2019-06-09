Футбол

Мбаппе намерен перейти в «Реал»Sport.ru 14:13

Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе. Киллиана не устраивает роль в команде.
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СМИ: Мбаппе желает покинуть «ПСЖ» из-за Неймара

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Источник: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера составит € 230 млн

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Мбаппе может перейти в «Реал» за 230 млн евро

Soccer.ru14:11

Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млн

Газета.Ru14:01

СМИ: Мбаппе хочет уйти в «Реал» из-за отказа «ПСЖ» увеличить зарплату до уровня Неймара

Спорт-Экспресс14:37

Мбаппе намерен перейти в «Реал»

Sport.ru14:13
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