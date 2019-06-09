Футбол
Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млнГазета.Ru вчера в 14:01
При условии, что Мбаппе сможет договориться с "королевским клубом" от переходе, сумма его трансфера обойдется испанцам примерно в €230 млн. В минувшем сезоне футболист сыграл в 43 матчах в составе "ПСЖ", став автором 39 голов и 17 результативных передач.
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СМИ: Мбаппе хочет уйти в «Реал» из-за отказа «ПСЖ» увеличить зарплату до уровня Неймара
Спорт-Экспрессвчера в 14:37
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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