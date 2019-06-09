Футбол

Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млнГазета.Ru вчера в 14:01

При условии, что Мбаппе сможет договориться с "королевским клубом" от переходе, сумма его трансфера обойдется испанцам примерно в €230 млн. В минувшем сезоне футболист сыграл в 43 матчах в составе "ПСЖ", став автором 39 голов и 17 результативных передач.
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В Испании сообщили, почему Мбаппе стремится перейти в «Реал»

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Источник: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера составит € 230 млн

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Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млн

Газета.Ruвчера в 14:01

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ТАССвчера в 14:55

Мбаппе намерен перейти в «Реал»

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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