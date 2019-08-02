Футбол
Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»Sport.ru 07:29
Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
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Кино
Умер автор музыки «Инспектора Морса» Баррингтон Фелунг
Хотя Фелунг начал свою карьеру как академический композитор (сочинял музыку для балета), одна из его ранних работ привлекла внимание режиссера Энтони Мингеллы, который пригласил его писать партитуру для спектакля "Сделано в Бангкоке" в 1986 году.
Обновлено в 06:37
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО
В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Экономика
Работающим пенсионерам увеличат пенсии
С 1 августа работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсий. В среднем она увеличится на 244 рубля.
Обновлено в 00:04
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Кино
Аниматор оригинального «Короля льва» раскритиковал ремейк
Издание HuffPost обратилось к 13 аниматорам и художникам, которые работали над мультфильмом «Король Лев» 1994 года, чтобы узнать их мнение о ремейке Джона Фавро, который Disney выпустил в 2019 году.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Обновлено в 15:31
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 17:15
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено в 15:58
Происшествия
Появилось видео экстренной посадки самолета на оживленную трассу в США
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на загруженную дорогу в американском городе Паркленд, штат Сиэтл.
Обновлено в 07:08
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Футбол
Иньеста поспорит с Загитовой за популярность в Японии
Обновлено в 18:09
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Футбол
«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома
Обновлено в 12:26
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Наука
Археологи нашли на дне Нила древний храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египет), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Гаджеты
Xiaomi представила кнопочный геймпад для Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 16:08
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC доехал до российских дилеров
Модернизированная версия совершила свой дебют вместе с GLC Coupe в конце зимы.
Обновлено в 16:25
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48