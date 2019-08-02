Футбол
Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»Sport.ru 07:29
Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Медики назвали самые полезные продукты для женского здоровья
Медики отмечают, что женщинам крайне полезно включать в рацион шпинат, который благотворно влияет на состояние организма в целом, а также улучшает либидо.
Обновлено в 10:38
Экономика
Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.
Обновлено в 13:39
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Религия
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Политика
Мишель Обама рассказала, хочет ли стать президентом
Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы, в интервью журналу Amtrak The National рассказала, что шанс ее выдвижения в президенты равен нулю.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Общество
В 2022 году в Петербурге откроется музей геральдики
В Северной столице появится новый музей. Его открытие запланировано на 2022 год.
Обновлено в 08:35
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика
Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары
Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Общество
Сергей Скрипаль позвонил своей матери
Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 14:10
Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренера
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих".
Обновлено в 13:10
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Происшествия
На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Политика
В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26