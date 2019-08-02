Футбол

Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»Sport.ru 07:29

Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
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Мбаппе: «Хочу, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“»

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Килиан Мбаппе: «Хочу, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“. Говорил ему об этом»

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
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Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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