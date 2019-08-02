Футбол
Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»Sport.ru 07:29
Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Гаджеты
Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году
Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Кино
«Человек, который упал на Землю» станет сериалом
Обновлено в 06:07
Интернет
Apple временно остановила прослушивание пользователей Siri
Издание со ссылкой на представители Apple написало, что подрядчики компании занимающиеся улучшением голосового помощника, слышат конфиденциальные разговоры пользователей.
Обновлено в 12:02
Футбол
Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено в 10:28
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Во Франции разбился тушивший природные пожары самолёт
Обновлено в 12:28
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Общество
В России отмечают День воздушно-десантных войск
В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Спорт
Ninja получит $932 млн за шестилетний контракт с Mixer
Американский игрок и стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс получит за эксклюзивное партнерство с Mixer около $932 млн в течение шести лет.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Транспорт
Плата за обслуживание камер на дорогах перестанет зависеть от штрафов
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений правил дорожного движения больше не будет привязана к числу выписанных штрафов.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Авто
Появились изображения нового российского электромобиля Zetta
Электромобиль будет представлять собой сити-кар, а выпустит его компания Zetta.
Обновлено в 12:38
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО
Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га
Обновлено в 12:10
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35