Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".

Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»

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