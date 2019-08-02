Футбол
Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»Sport.ru 07:29
Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием автобуса на Ставрополье
В Сети опубликовано видео с места аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика, которая случилась ночью на автодороге Астрахань - Элиста - Ставрополь.
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Поисковики начнут платить Google за использование по умолчанию
Google запускает механизм, в рамках которого пользователи Android смогут выбрать поисковика по умолчанию на устройстве, при этом компании будут платить за включение в список предложений, отмечается в блоге компании.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Обновлено в 02:23
Общество
В платежках ЖКХ появится новая строка
В платежных квитанциях россиян за коммунальные услуги появится новая строка. Соответствующее изменение вступит в силу 4 августа.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Политика
Астраханская область получит поддержку в вопросе создания портовой ОЭЗ
Президент России Владимир Путин пообещал оказать дополнительную поддержку в случае необходимости в вопросе создания портовой особой экономической зоны в Астраханской области.
Обновлено в 08:02
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Авто
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Обновлено в 02:06