Футбол
Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»Sport.ru 07:29
Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
В МИД не удивились новым санкциям США против РФ
Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:33
Авто
«АвтоВАЗ» хотел выпустить полноприводный ВАЗ-21099
Компания «Металик-Квадро» в начале 90-х разработала полноприводную модель на базе ВАЗ 21099, которая получила название «Виктория».
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Находившаяся в салоне семилетняя девочка погибла на месте, 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Обновлено в 06:24
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина не сможет стать частью НАТО.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Здоровье
Власти Липецкой области помогут предприятиям региона повысить зарплаты работникам
Власти Липецкой области намерены помочь региональным предприятиям в вопросе повышения заработной платы работников.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Общество
Ученые назвали сроки восстановления сгоревших лесов в Сибири
Обновлено в 08:55
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36