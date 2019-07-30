Футбол

Мбаппе и Кавани принесли ПСЖ победу над «Сиднеем»Soccer.ru 10:15

ПСЖ одержал победу над австралийским клубом "Сидней" в товарищеском матче. Отметим, что нападающий Неймар участия в этой встрече не принимал.
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Мбаппе и Кавани помогли «ПСЖ» разгромить «Сидней»

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«ПСЖ» разгромил «Сидней» в товарищеском матче

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«ПСЖ» обыграл «Сидней»

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
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