Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили травмы в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Goal. Кавани покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.

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Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»

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