Футбол
Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 17:56
Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили травмы в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Goal. Кавани покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой». Он держался за заднюю поверхность бедра
Sports.ruвчера в 17:40
Нападающие «ПСЖ» Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:40
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
Обновлено 24 августа в 02:59
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
В Литве предсказали «ядерную гибель»
Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты
Vivo готовит смартфон с «водопадным» дисплеем
Компания Vivo готовит по-настоящему революционный смартфон – Vivo NEX 3 5G. Как мы знаем, линейка Vivo NEX является экспериментальной.
Обновлено в 01:47
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися
К 20:30 мск явка избирателей достигла 50%, выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, следует из заявления ЦИК страны.
Обновлено вчера в 13:43
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 05:40
Футбол
Тухель не хочет отпускать Неймара
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Тулузой» (4:0) в третьем туре чемпионата Франции рассказал, что не желает ухода нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Недвижимость
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
Причиной «нестоличного» уровня цен в Колпино аналитики компании называют плохую транспортную доступность — отсутствие метро и сложности с развязками, что вынуждает местных жителей стоять в пробках или добираться в другие районы Петербурга на электричке.
Обновлено в 00:37
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку
По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.
Обновлено в 00:37
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20