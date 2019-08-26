Футбол

Мбаппе и Кавани получили травмы в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 17:56

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили травмы в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (4:0), сообщает Goal. Кавани покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы. Мбаппе был заменён на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.
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Мбаппе и Кавани травмировались во время матча «ПСЖ» - «Тулуза»

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
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