Футбол

Мбаппе дисквалифицирован на три игрыРоссийская газета 07:32

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку.
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Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

Sports.ru06:38

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспресс07:30

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Газета.Ru07:27

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РИА Новости07:04

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Чемпионат06:50

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Sport24.ru06:49

Мбаппе дисквалифицирован на три матча «ПСЖ»

Матч ТВ07:31
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