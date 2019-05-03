Футбол
Мбаппе дисквалифицирован на три игрыРоссийская газета 07:32
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
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Обновлено в 07:18
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Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
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Обновлено в 05:53
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Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
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Спорт
Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов
Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Обновлено в 06:18
Происшествия
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Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
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Армия и оружие
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Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
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Общество
В Татарстане из-за ситуации с озимыми введен режим ЧС
В Татарстане из-за ситуации с озимыми культурами введен режим чрезвычайной ситуации.
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