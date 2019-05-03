Мбаппе дисквалифицирован на три игрыРоссийская газета 07:32

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку.

Мбаппе дисквалифицирован на три игры

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