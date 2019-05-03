Футбол

Мбаппе дисквалифицирован на три игрыРоссийская газета 07:32

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку.
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Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспресс07:30

Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара

РИА Новости07:04

Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара за удар болельщика по лицу

Матч ТВ07:57

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Чемпионат06:50

Форвард «ПСЖ» Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча

Sport24.ru06:49

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Sport.ru07:43

Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

Sports.ru06:38
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