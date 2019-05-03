Футбол
Мбаппе дисквалифицирован на три игрыРоссийская газета 07:32
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика
В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:32
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Футбол
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Неймар сожалеет о том, что сделал.
Обновлено в 10:38
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
На «Ладу» поставят противотанковый комплекс
Новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК) выйдут на базе полноприводного автомобиля-пикапа "Лада 4х4".
Обновлено в 11:33
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»
Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Происшествия
На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки
Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе
Обновлено в 09:36
Технологии
Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы
Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией
С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
Авто
Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4
Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам
Ранее в УМВД по городу сообщали, что 30 апреля местный житель заявил в полицию, что неизвестные ночью изрисовали красной краской памятник танкистам "Танк Т-34/85 Мать - Родина" на улице Танкистов и оставили записку: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".
Обновлено в 05:01
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Футбол
Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу
Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56