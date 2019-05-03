Футбол

Мбаппе дисквалифицирован на три игрыРоссийская газета 07:32

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку.
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Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспресс07:30

Форвард «ПСЖ» Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча

Sport24.ru06:49

Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара за удар болельщика по лицу

Матч ТВ07:57

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Чемпионат06:50

Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара

РИА Новости07:04

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Sport.ru07:43

Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

Sports.ru06:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
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В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".
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Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

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Футбол

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Неймар сожалеет о том, что сделал.
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В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

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Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК) выйдут на базе полноприводного автомобиля-пикапа "Лада 4х4".
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Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»

Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
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В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

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На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки

Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.
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В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе

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Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
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Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией

С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
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Авто

Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4

Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
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В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

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Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
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Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу

Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
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Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

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Обновлено в 10:56
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