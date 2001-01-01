Футбол

Мбаппе: «В Лиге чемпионов всё зависит от нас»Евро-футбол.ру 14:53

Лига чемпионов выигрывается на футбольном поле, поэтому всё зависит от нас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Килиан Мбаппе: «Мы создали очень сильную команду и теперь должны идти дальше»

Матч ТВ15:42

Килиан Мбаппе: «Мы создали очень сильную команду и теперь должны идти дальше»

Sportbox.RU15:42

Мбаппе: «В Лиге чемпионов всё зависит от нас»

Евро-футбол.ру14:53

Мбаппе: Лигу чемпионов выигрывают на футбольном поле, всё зависит от нас

Чемпионат14:27

Килиан Мбаппе: «Мы создаем действительно сильную команду. Если продолжим в том же духе, то наше время в ЛЧ настанет»

Sports.ru16:26

Мбаппе: «Сильного состава недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто

Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году

Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

Обновлено в 15:23
Спорт

Логинов похвалил своих партнеров по сборной

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление своей команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, по итогам которой россияне выиграли бронзу.
Обновлено в 17:14
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Кино

Шнуров посвятил стихотворение Сергею Юрскому

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Испании столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено в 14:39
Наука

Ученые узнали, как питье вина и пива влияет на похмелье

Обновлено в 01:54
Происшествия

На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

Обновлено в 16:45
Космос

Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет

Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Эксперты выяснили, какие смартфоны больше всего вредят человеку

Замыкает тройку самых небезопасных смартфонов Xiaomi Mi Max 3. В топ-10 также попал, например, iPhone 8. Эксперты также выяснили, у какого телефона все в порядке с уровнем излучения.
Обновлено в 16:23
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.
Обновлено в 12:02
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.
Обновлено в 16:56
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Наука

Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет

Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Авто

Представлен седан Subaru Legacy нового поколения

На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Гаджеты

В iPhone XS и XS Max трескаются камеры

Обновлено в 06:28
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика

Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами АТО

Обновлено в 11:07
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в доме в Калмыкии

В результате пожара в частном жилом доме в калмыцком селе Вознесеновка погибли двое несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное