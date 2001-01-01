Мбаппе: «В Лиге чемпионов всё зависит от нас»Евро-футбол.ру 14:53

Лига чемпионов выигрывается на футбольном поле, поэтому всё зависит от нас.

Мбаппе: «В Лиге чемпионов всё зависит от нас»

Авто АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.

Авто Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.

Спорт Логинов похвалил своих партнеров по сборной Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление своей команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, по итогам которой россияне выиграли бронзу.

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Общество «Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.

Происшествия В Испании столкнулись два поезда В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.

Космос Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.

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Авто Lamborghini представила в России новый Huracan Evo Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.

Экономика Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3 Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.

Наука Рыбы впервые прошли зеркальный тест Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.

Наука Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.

Авто Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.

Транспорт «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).

Происшествия В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.

Авто Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5 В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.

Авто Представлен седан Subaru Legacy нового поколения На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в доме в Калмыкии В результате пожара в частном жилом доме в калмыцком селе Вознесеновка погибли двое несовершеннолетних.