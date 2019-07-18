Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗТАСС 18:04
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Обновлено в 03:41
Политика
В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:11
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 12:19
Транспорт
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро
Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео
В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в вымогательстве денег у подростка, которому они подбросили наркотики.
Обновлено в 09:26
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Экономика
Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал
Аудитория платных подписчиков стримингового сервиса Netflix впервые сократилась на территории США.
Обновлено в 18:42
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 разочарует устаревшим процессором
Буквально на днях компания Qualcomm объявила о выпуске своего нового мобильного процессора Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 02:43
Технологии
«Билайн» начнёт продажу сим-карт с саморегистрацией по всей России
Мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует запустить до конца лета продажу сим-карт с функцией саморегистрации на всей территории России.
Обновлено в 11:09
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Авто
В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский назвал способ наладить диалог с Россией
Президент Украины хотел бы вернуть на родину арестованных в РФ моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение арестованных в РФ украинских моряков может стать важным шагом для возобновления нормального диалога с Россией, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:57
Авто
Tesla снизила цены на Model 3 в Китае
Tesla снизила цены на свои седаны Model 3 по всему миру, в том числе в Китае, поскольку компания готовит пробный выпуск электромобиля на своей Gigafactory в Шанхае, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Политика
Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.
Обновлено в 08:57
Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными
Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.
Обновлено в 14:15
Футбол
Медведев рассказал о трансферных планах «Зенита»
Медведев рассказал о том, что все игроки, которые перешли из Зенита в Сочи имеют право сыграть против команды из Санкт-Петербурга, так как это полноценные трансферы, аренд нет.
Обновлено в 12:59