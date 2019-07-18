Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗТАСС 18:04
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:57, Вашингтон
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Почти 200 южноуральцев госпитализировали после укусов клещей
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Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
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СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
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«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов
"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
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Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
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Кафельников: «С Касаткиной что-то происходит, но что именно не знаю»
Касаемо Касаткиной, Кафельников заявил, что с ней что-то происходит, а что именно он не знает.
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В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
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Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле
Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено в 22:00
Игры
Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС
Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Футбол
Невероятная пушка из MLS после розыгрыша углового. Видео
"Нью-Ингленд Революшн" дома разгромил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата MLS – 4:0. Счет в конце первого тайма отличным ударом после розыгрыша углового открыл аргентинский нападающий Густаво Боу.
Обновлено в 21:21
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Обновлено в 09:30
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней
Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено в 20:36
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Авто
Продажи АвтоВАЗа в Европе упали на 28%
По итогам июня продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза снизились на 28% и составили 404 машины.
Обновлено в 10:06
Экономика
Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу
Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.
Обновлено в 21:24
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48