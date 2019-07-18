Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗТАСС 18:04
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:22, Вашингтон
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
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Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 06:55
Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Представитель Пентагона оценил возможность исключения Турции из НАТО
По словам заместителя министра обороны Соединенных Штатов Эллен Лорд, Турция недополучит порядка $9 млрд из-за решения США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35.
Обновлено в 18:42
Политика
Зеленский объяснил появление в красных плавках перед украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он и сотрудники его офиса искупались на общественном пляже.
Обновлено в 16:01
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Общество
Чайка проведет в Тулуне личный прием пострадавших от наводнения людей
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Политика
Лавров назвал цель одобренных Евросоюзом поправок к газовой директиве
Поправки к газовой директиве "третьего энергопакета" Евросоюза задумывались, чтобы помешать завершению реализации проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Райнише пост".
Обновлено в 18:51
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Музыка
В Лондоне представили первый российско-британский оркестр
В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Обновлено в 19:17
Здоровье
Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека
Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено в 20:10
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено в 19:25
Политика
Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»
Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
Обновлено в 18:14
Здоровье
Детское отделение в Омсукчанской районной больнице никто закрывать не собирается
Как сообщил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов, никаких планов по закрытию детского отделения в Омсукчане – нет.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека
Обновлено в 16:12
Футбол
Анчелотти подшутил над Инсинье, выдав себя за фаната «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подшутил над форвардом своей команды Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Уфолог рассказал о российских аналогах «Зоны 51»
Российские аналоги "Зоны 51", в которой по легенде спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами, могут находиться в Мытищах, в Крыму, на Урале и за ним, рассказал РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 20:59
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58