Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗТАСС вчера в 18:04
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
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Структура Дмитрия Мазурова заявляет о праве обратного выкупа контроля в Антипинском НПЗ
Коммерсантъвчера в 17:01
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
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