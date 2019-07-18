Экономика

Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗТАСС вчера в 18:04

Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
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