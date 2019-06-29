Футбол
Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против АнголыМатч ТВ 12:22
По итогам тура Мавритания идет на четвертом месте в квартете, набрав одно очко, а Ангола расположилась на третьей строчке, у команды два очка. В следующем матче 2 июля Мавритания сыграет против Туниса, а Ангола в тот же день встретится с Мали.
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